Eesti U17 koondis loodab ühtlase koosseisu abil Balti turniirilt head tulemust

U17 koondist esindavad tüdrukud sünniaastatega 2004-2005 ning peatreeneri kohaselt on selles vanuseklassis kvaliteetsed mängijad. Samuti jagus häid sõnu klubidele, kes pööravad tähelepanu noorte mängijate käekäigule. „Ma arvan, et praegune aastakäik on hea ja vaadates ka nooremaid mängijaid, kes peale on tulemas, siis ka nende tase on kiiduväärt. Noormängijate arendamisel tehakse klubides head tööd ja selle eest läheb kiitus ka treeneritele. Samuti on U17 Eliitliiga sel aastal andnud võimaluse nendel aastakäikudel koos mängida suurel väljakul, mis on väga hea kogemus,” lausus Ševoldajeva.

Balti turniiriks on koondise koosseisu kaasatud 14 erineva klubi esindajad. Esialgsest kutsutute nimekirjast on puudu vaid Jaanika Volkov, kes jääb eemale tervislikel põhjustel. „Ülejäänud mängijad on rivis ja terved, väiksemad vigastused on ravitud. Meie tase on üsna ühtlane ja tänu sellele saame vajadusel ka mängijaid roteerida. Üldine eesmärk on selle turniiri jooksul anda paljudele mängijatele võimalus ennast rahvusvahelisel tasemel proovile panna ja läbi selle saavutada ka võimalikult hea tulemus,” kiitis peatreener oma mängijate valmisolekut.

Möödunud aastal ei õnnestunud U17 koondisel Balti turniiril punktiarvet avada. Praegusesse koosseisu kuulub aga mitmeid mängijaid, kes eelmisel aastal esindasid U15 koondist ning tõid lõunanaabrite juures toimunud Balti turniirilt koju esikoha. Vastaste olukorra kohta on Ševoldajeva sõnul keeruline täpset seisukohta võtta, kuna käimasolev hooaeg on koroonapandeemia tõttu olnud varasemast erinev. „Läti ja Leedu tase on läbi aegade olnud stabiilne ning väga suurt tõusu või mõõna pole ühelgi Balti riigil olnud. Ilmselgelt on meie valik natuke piiratum võrreldes suurte Euroopa riikidega. Tihtipeale sõltuvad tulemused sellest, kui palju on mingis aastakäigus individuaalselt häid mängijaid. Ma ei usu, et meil riikide kaupa oleks väga suur tasemevahe. Kuna sel aastal ei ole mänge väga palju toimunud ja materjali on vähe, on vastaste kohta keeruline midagi öelda. Pigem keskendume rohkem oma mängu kontrolli alla saamisele, et vastased ei saaks meid millegagi üllatada. Kõige rohkem pööramegi tähelepanu kaitse korras hoidmisele ja sellele, millistest olukordadest võiksime väravaid lüüa,” lausus ta.