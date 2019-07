Eesti U17 jalgpallikoondis lõpetas Balti turniiri võiduga Läti üle

„Suures osas jään turniiriga rahule, sest see pakkus meile väljakutseid. Nüüd teame, kuidas käituda, et kriisist välja tulla. Laager oli töökas, aga tulemusega ei saa rahule jääda. Sellegipoolest olime siin turniiril kahe parema seas ja järgmisel aastal peame alagrupist samuti kahe hulka tulema, et edasi pääseda,“ lisas peatreener.

Sama vanuseklass esindab Eestit tuleval aastal kodusel EM-finaalturniiril.