Eesti tippkohtunikud hoiavad vormi individuaalselt

„Pärast traditsioonilist Taliturniiri jõudsime väljakutel käia vaid mõnes mängus enne sunnitud pausi. Sarnaselt võistkondadega on ka kohtunikud jätkanud enda treenimist individuaalselt ning tänapäevased tehnoloogilised vahendid annavad hea võimaluse jätkata ka teoreetilise teadmiste hankimist,” sõnas Eesti Jalgpalli Liidu kohtunike koolitusjuht Hannes Kaasik.

„Kohtunike koolitamine jätkub internetikeskkonnas RefPal, kus hindame ka näiteks 2008. aasta kõrgliiga kohtumisi. Analüüsime mänge praeguste jalgpallireeglite järgi, sest soovime valmisolekut koguda tänavuseks hooajaks. Lisaks oleme oma TOP kohtunikele saatnud RAP-nimelise programmi (inglise keeles Referee Assistant Programme) videoid, misjärel saab oma teadmisi kontrollida testivormis küsimustikega,” lisas ta.

Kaasik sõnas, et kohtunikega on jagatud erinevaid kehalise ettevalmistuse kavasid. „Meie keskkondades on kohtunikele kättesaadav kõik vajalik nii meie enda poolt valmistatud kui ka UEFA poolt saadetud materjalidest. Treenisime varasemalt kord nädalas koos, kuid kohtunike jaoks on ka individuaalsete kavade järgimine harjumuspärane,” loodab Kaasik.