Eesti-Saksamaa mängu kohtunikud tulevad Bulgaariast

Kabakovi abistavad Martin Margaritov ja Diyan Valkov. Neljas kohtunik on Stanislav Todorov. Kohtunike vaatlejaks on Christer Fällström (Rootsi) ning mängu delegaat on Metin Kazancıoğlu (Türgi).

Kabakov on FIFA kategooria kohtunik alates 2013. aastast ning teenindanud muu seas mitmeid Euroopa liiga kohtumisi. Eelmisel aastal oli ta kohtunikuks Rahvuste liiga mängul, kui Austria alistas 1:0 Põhja-Iirimaa. Möödunud aasta detsembrikuus mõistis Kabakov õigust Meistrite liiga alagrupiturniiril, kui vilistas Valencia CF (Hispaania) – Manchester United (Inglismaa) vahelist kohtumist.

Kuna Eesti – Saksamaa valikkohtumisele on oodata kuni 12 500 pealtvaatajat, on järjekordade vältimiseks soovituslik saabuda A. Le Coq Arenale varakult ning teha seda jala, ühistranspordi või jalgrattaga. Autoga pääseb staadioni parklasse vaid erilubadega. Jalgrattaga tulijatel palutakse siseneda ainult Marta tänaval asuva sissepääsu kaudu.

Enne mängu on staadioni ümbruses avatud ka festivaliala, kus leidub mitmeid huvitavaid tegevusi ja saab nautida Terminaatori esinemist. Festivaliala avatakse kell 19.45, Terminaator alustab kell 20.00. Fännialalt leiab mängu esitleja Betsafe'i täpsuslöögiseina, kus parimatele jagatakse auhindu, rütmikat meeleolu tekitab A. Le Coqi löögirühm, uudistamiseks on väljas uued ABC Motorsi sõidukid, avatud on toitlustusala nii siseruumides kui ka õues ning müügil on erinevad fännikaubad ja uus siili parukas. Lisaks liiguvad alal ringi ka vabatahtlikud, kes koguvad annetusi Eesti Vähiliidu uue mammograafi soetamiseks ja aitavad soovijatel värvida põsed sinimustvalgeks.

Koondised saabuvad soojendusele kell 21.00, mängueelne tseremoonia ja rivistus algab kell 21.30, avavile kõlab kell 21.45.