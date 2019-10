Eesti - Saksamaa jalgpallimängu eel esineb Terminaator

Festivaliala avatakse kell 19.45, Terminaator alustab kell 20.00. Fännialal on lisaks veel palju huvitavaid tegevusi - mängu esitleja Betsafe'i täpsuslöögisein, kus parimatele jagatakse auhindu, vabatahtlike abiga saab oma põsed värvida sinimustvalgeks, rütmikat meeleolu tekitab A. Le Coqi löögirühm, uudistamiseks on väljas uued ABC Motorsi sõidukid, avatud on toitlustusala nii siseruumides kui ka õues ning müügil on erinevad fännikaubad ja uus siili parukas. Vabatahtlikud koguvad annetusi Eesti Vähiliidu uue mammograafi soetamiseks.

Tegevused festivalialal vältavad kuni kella 21-ni, mil Eesti ja Saksamaa koondised saabuvad soojendusele. Kell 21.30 on kavas avatseremoonia, mille käigus kõlavad hümnid, toimub koondiste rivistus ja kätlemine. Avavile kõlab kell 21.45.

Mängule on oodata üle 12 000 pealtvaataja. Et vältida järjekordi, jõuda õigeks ajaks oma istekohale ja luua mõnus meeleolu, on tark tulla varakult kohale ning teha seda jala, ühistranspordi või jalgrattaga. Autoga pääseb staadioni parklasse vaid erilubadega.

Korraldajad paluvad riietuda vastavalt ilmale, jätta koju oma söök ja jook, endale ja teistele ohtlikud esemed ning suured kotid. Kohapeal on avatud pakihoid ning Sportland Arena kõrval ka rattaparkla.

Piletimüüki kohapeal ei toimu. Eesti - Saksamaa EM-valikmäng toimub pühapäeval, 13. oktoobril A. Le Coq Arenal.