Eesti saalijalgpallikoondis alustas Balti turniiri kaotusega

Saalijalgpallikoondise peatreener Dmitri Skiperski sõnas pärast kohtumist otseülekandes, et tänane tulemus jäi realiseerimise taha: "Meil oli esimesel poolajal 4-5 võimalust, 10 meetri penalti, aga ei löönud sisse. Teisel poolajal oli juba raskem ja Leedu individuaalne meisterlikkus tuli välja. Nemad realiseerisid kokkuvõttes kolm rünnakut, meie mitte ühtegi. 0:0 seisu pealt olid meil variandid ja kui oleksime esimesena löönud, siis tõenäoliselt oleks nemad pidanud ülevalt rohkem pressima. Neile see mäng sobis, et meie olime palliga."

Homme kell 18.00 kohtuvad Raasiku spordihoones Leedu - Läti ning turniiri viimane mäng, kus Eesti läheb vastamisi Lätiga, toimub kolmapäeval kell 16.30.