Eesti rikkaim palliklubi. Kust tuleb FC Flora raha?

Euroopa tippklubidega võrreldes peavad Eesti pallimänguklubid läbi ajama üsna piskuga. Siiski on tiime, kes on aasta-aastalt suutnud oma eelarvet kasvatada ja tänu sellele on sammu edasi teinud ka tulemused. Viimane käib ka FC Flora kohta. Eesti jalgpallis on neil kasutada kõige suuremad rahalised vahendid. Nende käsutuses olevad summad on suuremad ka kohaliku korvpalli lipulaeva Kalev/Cramo ja võrkpallis kõiki rahapakiga lööva Saaremaa Võrkpalliklubi omadest. Millest Flora kopsakas eelarve kokku saadakse?