Eesti rahvuskoondise väravavaht liitus FC Floraga

Eelmise aasta suvest kuni hooaja lõpuni mängis Igonen Floras laenulepingu alusel, aidates meeskonna 12. meistritiitlini ning olles oluline osa õnnestunud euromängudes. Igonen mängis Flora särgis Premium Liigas 16. korral, millest ainult kuuel korral suutis vastasmeeskond palli ta selja taha toimetada.

Spordidirektor Norbert Hurt sõnas, et Flora on pidevalt jälginud Igoneni olukorda Lillestrømis ning teati täpselt, mis toimub. „Siin tal läks hästi, sai korralikult mängida, tõusis A-koondise põhikooseisu kandidaadiks. Meie jaoks oli loogiline hoida Igonenile uks lahti, võimalusel tuua ta tagasi ja teha meeskond tugevamaks. Kuna tema leping Lillestrømis lõpetati poolte kokkuleppel ennetähtaegselt, oli meie võimalus ta Florasse kutsuda, “ lausus Hurt.

Väravavahtide treener Aiko Orgla kommenteeris: “Tegemist on A-koondise väravavahiga ning väga võimeka mängijaga, kelle taasliitumise üle on mul ainult hea meel.”

Igonen liitus oma eelmise klubiga, nüüdseks Norra esiliigas mängiva Lillestrøm SK-ga 2018. aasta esimestel päevadel. Heas vormis väravavaht kuulus esmalt ka algrivistusse, kuid peale mitmeid vigastuspause langes ta varuväravavahiks.

Matvei Igonen on lisaks FC Florale tulnud Eesti meistriks ka FC Infoneti ridades 2016. aastal. Aasta hiljem võitis ta FC Infonetiga ka Eesti karika ning Superkarika. Lisaks on ta ka figureerinud A-koondise nimekirjas, kus on kaitsnud rahvuskoondise väravat juba kolmel korral ning on kindlasti edasi üks põhikandidaate antud positsioonile.

FC Flora teatas alles eile, et vastastikusel kokkuleppel on leping lõpetatud väravavahi Richard Alandiga.