Eesti - Põhja-Iirimaa EM-valikmängu kohtunikud tulevad Portugalist

Väljakukohtunikuks on Fabio Jose Costa Verissimo, keda abistavad Paulo Alexandre Santos Soares ning Rui Miguel Martins Teixeira. Neljas kohtunik on Joao Carlos Santos Capela. Kohtunike tegevust hindab Sokol Jareci (Albaania). Mängu delegaadiks on Anna Kapasoglou (Kreeka).

36-aastane Verissimole usaldati kõrgetasemelises Portugali liigas viimases voorus matš FC Porto - Lissaboni Sportingu vahel. Sügisel teenindas ta ka Benfica - Porto kohtumist.

Euroopas liigas vilistas ta mullu ühe alagrupiturniiri mängu, kui 29. novembril mõistis ta õigust Bordeaux (Prantsumaa) - Praha Slavia (Tšehhi) mängus. 2018. aastal oli ta rahvusvahelistest koondisemängudest ametis Andorra - Roheneemesaared ning Araabia Ühendemiraadid - Laos kohtumistel.

Pääsmed Eesti - Põhja-Iirimaa mängule on müügil Piletilevis.