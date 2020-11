Eesti noortekoondislane aitas Tottenhamil viigipunkti teenida

Nädal varem oma hooaja teise värava löönud Paskotši mängis taaskord keskkaitses ja Spurs oli pikalt 1:0 võidus kinni, kirjutab Soccernet.ee. Paraku lasti Leicesteri eakaaslastel 90. minutil viigistada.

Paskotši on Premier League 2 raames olnud Tottenhami meeskonna vankumatu põhimees. Kui hooaja avamängust jäi ta kõrvale, siis järgmises kuues voorus on ta kuulunud algkoosseisu ja puhkama võetud vaid korra. Selle ajaga on ta löönud kaks väravat. Tottenhami noored on tabelis 18 punktiga teisel kohal.

