Eesti noortekoondise jalgpallur viibib testimisel AS Romas

Itaalia väljaanne Gazzetta Regionale ja AS Roma tegemisi kajastav veebileht Vocegiallorossa.it on Vetkali liitumisest kirjutanud kahel korral juba ka kindlas kõneviisis, ent kumbki klubi pole poolkaitsja üleminekust veel ametlikult teatanud, kirjutab Soccernet.ee. Itaalia lehe kinnitusel ühineb Vetkal AS Roma U17 meeskonnaga, mida juhendab Fabrizio Piccareta. Tallinna Kalevi spordidirektorit Joel Lindperet ei õnnestunud Soccernet.ee-l kommentaariks tabada.

Ehkki Vetkal on kõigest 16-aastane ja tähistab 17. sünnipäeva alles järgmise aasta veebruaris, oli ta mullu koduseks EM-finaalturniiriks valmistunud Eesti U17 koondise põhimeeste hulgas. Tallinna Kalevi eest sai ta eelmisel hooajal väljakule kaheksas kõrgliigamängus ja lõi viimases voorus Viljandi Tulevikule ka värava, mis tegi temast ühtlasi Premium liiga ajaloo noorima väravalööja. Tänavu on tal kirjas 11 Premium liiga kohtumist.

Varem on Vetkal käinud Itaalia klubidest oma oskusi näitamas Kalevi presidendi Ragnar Klavani tööandjale Cagliarile, samuti kõrgliigas mängivatele Sassuolole ja Genoale. Koos teise noortekoondise poolkaitsja Tristan Toomas Teeväliga käidi eelmisel aastal ka Taanis Aalborgis ja Saksamaal Schalkes.