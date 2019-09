Eesti noortekoondis võitis Albaaniat penaltiseerias

Väga hea meel on selle üle, et saime ühest mängust nii palju õppetunde ja häid kogemusi. Esiteks juba esimene rahvusvaheline mäng, mis toimus võõrsil koduväljakueelist omava Albaania vastu. Seejärel saime mängida kaotusseisus, pöörata selle viigiseisuks ja rünnata suure tahtejõu ja meeskondliku mänguga kuni viimaste sekunditeni vastase väravat. Psühholoogiliselt andis kindlasti palju juurde ka see, et suutsime penaltiseerias vastase üle mängida ja seega said poisid eduelamuse,“ ütles peatreener. „Lisaks oli tänane mängustiil, kus mõlemad meeskonnad tahtsid palliga mängida, väga sobivaks alguseks sellele turniirile. Poisid hoidsid mänguplaanist kenasti kinni ja kiitus neile selle eest!“

Eestit ootab järgmisena ees kohtumine Kosovoga, mis toimub laupäeval Eesti aja järgi kell 15.00. Turniir lõpeb teisipäeval, mil matš Tadžikistani vastu algab kell 11.00. Tänane kohtumine kahe meeskonna vahel lõppes Kosovo 8:0 võiduga, mis viis nad kolme punktiga tabeli tippu. „Kosovo ja Tadžikistani vahelise kohtumise video peaksime eelduste kohaselt hommikuks saama, aga esmamulje on selline, et meie ja Kosovo kasvuvahe on vastaste kasuks. Platsil tundusid olevat meie mõistes kehalises arengus oluliselt ees olevad mängijad, kes meenutasid pigem täiskasvanud mehi. Ülehomme ootab meid kindlasti ees huvitav ja raske mäng,“ sõnas peatreener lõpetuseks.