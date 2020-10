Eesti noormängija viibib Ronaldo endise koduklubi juures testimisel, teine tulevikutalent liitus Itaalia kõrgliigatiimi akadeemiaga

"Kõik treeningud ning ka elamine on Cristiano Ronaldo nimelises treeningkompleksis. See on väga hea võimalus oskuste arendamiseks ning super võimalus enda proovilepanekuks Euroopa tipp noormängijate keskel. Hoiame kõik pöidlaid ja varbaid, et tal seal hästi läheks," kirjutas klubi Viimsi JK sotsiaalmeedias.

16-aastane Lehtmets on tänavu Esiliiga B-s löönud 26 mänguga 14 väravat. Eesti koondist on ta saanud esindada U16 ja U17 vanuseklassis.

18-kordse Portugali meistriklubi tuntuimaks kasvandikuks on Cristiano Ronaldo. Lisaks on meeskonnast saanud teiste hulgas jalgpallihariduse Joao Moutinho, Nani ja Ricardo Quaresma.

Ühtlasi teatas heast uudisest Tartu JK Welco. Nimelt siirdub 17-aastane väravavaht Kaur Kivila Itaalia kõrgliigas palliva Hellas Verona U19-võistkonda.

Eelmise kuu lõpus Hellas Verona juures testimisel käinud 16-aastane Kivila oli oma esimese välislepingu üle arusaadavalt rõõmus. “See on minu võimalus ja ma tahan selle hästi ära kasutada,” rääkis Kivila. Ta lisas, et oli Itaalias toimunud testimist pikalt oodanud: “Itaallased on tõeline jalgpallirahvas. Sellises seltskonnas oli meeldiv olla ja sellepärast olin valmis ka võimalusel ka tagasi minema.”

Tänavu novembris 17. sünnipäeva tähistav Kivila on sel hooajal mänginud Esiliiga B-s Welco esindusmeeskonna eest 22 mängu ja 1965 minutit, kirja on ta saanud viis nullimängu. “Kuna huvi on tuntud üle aasta, siis on mul olnud aega, et peas asjad läbi mõelda,” kommenteeris Kivila oma valmisolekut välismaale siirdumise kohta. “Ise usun, et olen valmis ja saan hakkama. Eks näis.”

