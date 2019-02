Eesti naiste jalgpallikoondis alistas Leedu

Mängu ainuke tabamus sündis avapoolaja viimasel minutil, kui resultatiivne oli Kristina Bannikova. Igapäevaselt Itaalias Napolis mängiva ründaja jaoks oli tegemist neljanda väravaga koondise eest.

„Esimene poolaeg oli meie poolt vaadatuna väga hea. Ma ei mäleta mängu, kus oleksime nii hästi asju kontrolli all hoidnud. Olime palju vastaste poole peal ja tegutsesime distsiplineeritult. Väike probleemkoht oli jällegi see, et me ei suutnud tekitatud olukordi ära lüüa. Meil oli häid võimalusi ja tabasime ka posti. Õnneks suutsime ühe rünnaku ära lahendada. Katrin Loo andis läbisöödu Bannikovale, kelle esimese ürituse suutis väravavaht blokeerida, aga tagasipõrkunud palli lõi ta väravasse.” kirjeldas koondise peatreener Jarmo Matikainen mängu ja väravaolukorda.

Enne tänast olid viimased neli Eesti ja Leedu omavahelist mängu lõppenud viigilise tulemusega. Matikaineni sõnul tõid sel korral Eestile edu hea tegutsemine kaitses ja füüsiline valmisolek mänguks. „Mängude graafik on väga nõudlik [naiskondadel on kolm mängu nelja päeva jooksul – toim.] ja seetõttu tegime koosseisus muudatusi. Mängijate füüsiline tase oli täna hea, mis omakorda aitas hoida kvaliteeti. Teine asi, mis meie kasuks mängis, oli tõhus kaitsetegevus. See oli erinevus võrreldes viimase omavahelise mänguga, kus me ka domineerisime, aga toona ei olnud me kaitses ega rünnakul piisavalt efektiivsed.”

Eesti on nüüd turniiril kahe mänguga kogunud neli punkti, kui võidu kõrvale saadi eilses avakohtumises kirja väravateta viik Malta vastu. Leedu jaoks oli tegemist teise kaotusega, kui eile tuli tunnistada Küprose 2:1 paremust. Malta on samuti teeninud viigi ja võidu, kui tänases mängus alistati 1:0 Küpros.