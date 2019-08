Eesti naiskonna peatreener Hollandi mängu eelõhtul: positiivne tulemus on see, kui suudame oma taseme välja mängida

"Kui me räägime koondise ootustest, siis paljud mängijad on öelnud, et nad on oodanud seda alates sellest päevast, kui loosimistulemused ja mängugraafik avalikustati. See on minu arust õige suhtumine. Kõik teavad, et meid ootab ees väga raske kohtumine. Samal ajal me kõik tahame olla kvalifikatsioonturniiril ja mängida maailma parimate koondiste vastu," rääkis Matikainen.

Soomlane rõhutas, et ei mõtle homset eesmärki püstitades skoorile, vaid hindab enda jaoks tulemust teiste kriteeriumite järgi. "Pole isegi mõtet mõelda, mis võiks olla positiivne skoor. Minu jaoks on hea tulemus see, kui me suudame mängida välja oma taseme ja seda natukene isegi ületada," arutles peatreener.

"Kuidas ma seda mõõdan? Mõõdan seda nii - me teame, kuidas me tahame kaitsta ja kui me peame plaanis korrektuure tegema, siis me peaksime selleks võimelised olema. Oleme rääkinud, mida teha palliga, kui see meie käes on, milliseid alasid me tahame rünnata. Ma vaatan sellist tüüpi asju. Kolmandaks ma tahaks näha, et kui me oleme 90 minutit suure intensiivsuse ja tempoga mänginud, siis me ei vajuks ära, vaid meie esitus oleks ühtlane."

Matikainen rõhutas, et kuigi Hollandi naiskonna tugevused paistavad selgelt kaugemale kui nende vähesed nõrkused, siis ta on videoid analüüsides leidnud aspekte, mida ära kasutades võiksid võõrustajad püüda midagi korda saata.