Eesti koondislase Rauno Sappineni koduklubi jäi peatreenerist ilma

54-aastane Boessen tüüris Den Boschi alates 2017. aasta suvest ning sellele hooajale Hollandi esiliigas tehti suurepärane start, kui talvepausiks liidrikohal oldi. Kevadel on kaotused järgnenud kaotustele ning klubi on langenud tabelis kuuendaks, vahendab Soccernet.ee.

Just hooaja teise poole "pettumustvalmistavad tulemused, mis on näha nii väljakul kui ka statistikas" said Boessenile saatuslikuks.

Boesseni töö võtavad ajutiselt üle abitreenerid Paul Beekmans ja Erik van der Ven.

