Eesti koondise uus peatreener: kes, kuidas, millega?

Martin Reimi treenerite tiimi taandumine paneb Eesti jalgpalli liidu täbarasse olukorda. Kuigi järgmise koondisemänguni on jäänud mitu kuud, tuleb võimalikult kiiresti leida Reimile asendaja.

„Tavaliselt tekib spetsiifiline probleem, mille pead järgmise treeneriga lahendama. Tänaseni töötanud treenerite tiim oli väga ratsionaalne ja professionaalne, jalgpallipõhine,” selgitas Pohlak esmaspäeval välkpressikonverentsil. „Mängijate mees-mehe juhtimine oli võib-olla kõige nõrgem koht ja mängijate emotsionaalne ette valmistamine mängudeks. Mingi nurga alt kirjutan alla ka Mart Poomi juhatuse koosolekul öeldud emotsionaalsetele sõnadele: Eesti koondise eest mängimiseks ei peaks ju mehi motiveerima! Samas on seda mingil määral ikkagi vaja teha.”

Sellest ja mitmest teisest Pohlaku tsitaadist sai välja lugeda, et uue peatreenerina nähakse eelkõige inimest, kes on tugev motiveerija. Tundus, et just selle külje pealt said ka Martin Reimi mõtted lõpuks lihtsalt otsa.