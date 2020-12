Eesti koondise peatreeneriks on saamas šveitslane Thomas Häberli

Sama nimi hõigati täna välja ka Soccernet.ee podcastis "Pikk ette ja ise järele".

46-aastane pikaaegne Berni Young Boysi ründaja (aastatel 2000-2009 217 mängu, 52 väravat) on Šveitsi koondises pidanud ühe kohtumise 2004. aastal Fääri saarte vastu.

Treenerikarjääri alustas ta 2009. aastal FC Perlen-Buchraini meeskonnast, 2010. aastal sai temast Young Boysi U18 peatreener ning järgmisel aastal oli ta lühikest aega ka Young Boysi esindusmeeskonna peatreeneri asetäitja. Esimest korda sai ta ametlikult mõne klubi esindusmeeskonna enda kontrolli alla 2019. aasta veebruaris, kui ta juhendas Šveitsi kõrgliigaklubi FC Luzerni. Kehva hooaja alguse tõttu tema leping 2019. aasta detsembris lõpetati.

Young Boysi ja Luzerni treenerikarjääri vahel jäid Baseli U21 meeskonna peatreeneri (2013-2015) ja Baseli esindusmeeskonna abitreeneri roll (2018-2019).

Delfi Sport ja Eesti Päevaleht kirjutas novembri keskpaigas, et Eesti jalgpallikoondise järgmine peatreener tuleb Kesk-Euroopast. Juba toona oli mitmeid viiteid, et juhendaja tuuakse Saksamaalt või riigist, kus sakslaste jalgpallikultuuril suur mõju. Nende riikide sekka kuulub kindlasti ka Šveits.

Kesk-Euroopa jalgpalli toimimismehhanismidega on eestlased tutvunud juba mõnda aega. Miks aga just see piirkond? Rahvusvahelist jalgpalli jälgides on ilmselge, et just Saksamaalt tulevad praeguse aja parimad treenerid (Lucernist pärit Häberli emakeeleks on samuti saksa keel). Lisaks on neil üks oluline omadus, millest ka Eesti rahvusesindus võiks kasu lõigata. Kui paljud koondisetreenerid on eelkõige motiveerijad, siis sakslaste puhul hinnatakse nende oskust mängijaid pidevalt arendada. Saksa süsteemsus, töökultuur ja mängustiil sobivad eestlastele samuti hästi.

Kell 21.16 väljastas Eesti jalgpalliliit pressiteate, milles alaliidu infojuht Mihkel Uiboleht ütleb:

"Eesti Jalgpalli Liidu juhatus arutas laupäeval peetud koosolekul väga põhjalikult meeste koondise peatreeneri küsimust. Teatavasti lõpeb ametisoleva peatreeneri Karel Voolaiu leping käesoleva aastaga.