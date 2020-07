Eesti koondise kogenud jalgpallur liitus Floraga

Flora spordidirektor Norbert Hurt sõnas, et 31-aastane Kallaste on olnud silmapiiril juba mõnda aega. “Me hakkasime Ken Kallastest, kui ühest võimalikust täiendusest, tõsisemalt mõtlema pärast Gert Kamsi lõpetamist. Ken on hea persoon, kellel on kõrge võitlusvaim ja tööeetika. Lisaks on ta kvaliteetne mängija, kelle oskuste ja kogemusega me soovime oma kaitseliini tugevdada.Tegemist on meie enda kasvandikuga, mistõttu on meil suur rõõm teda jälle meil mängimas näha.”

Kallaste kommenteeris: “Tunne on hea ning tuttavad näod ootavad ees. Esmalt peab vormi saama ja siis tuleb oma koha nimel võitlema hakata. Eesmärk nagu ikka on võita, mida võita annab!”

Ken Kallaste on Flora noortesüsteemi kasvandik ning aastatel 2006-2009 esindanud Florat Eesti meistriliigas 36 kohtumises. 2010 -2015 mängis Kallaste Nõmme Kaljus, tulles Kaljuga 2012 aastal Eesti meistriks.

Viis aastat tagasi lahkus Kallaste Eestist Poola, esindades alguses sealses kõrgliigas mängivaid Zabrze Gornikut ja Kielce Koronat. 2019 aasta keskpaigast kuulus ta Poola esiliigaklubi GKS Tychy ridadesse, kus tema leping lõppes selle aasta juuni lõpu seisuga.

Premium liigas on Kallaste senise karjääri jooksul kirja saanud 279 mängu ja 22 väravat ning Eesti koondist on Kallaste esindanud 45 kohtumises.

Alates 14. juulist on Kallaste treeninud meie esindusmeeskonnaga ning alates 28. juulist on tal ka õigus mängida Flora ridades.