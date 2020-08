Eesti koondise jalgpallur käis testimas Saksamaa tippklubis

Potsdami Turbine on üks edukamaid klubisid Saksamaal, kelle naiskond on tulnud kuuel korral Bundesliiga meistriks. Lisaks võitis klubi aastatel 2005 ja 2010 naiste UEFA Meistrite liiga.

"Testimisele pääsesin agendi kaudu. Nähti minu videot ja võib olla ka mõningaid mänge ning nii see võimalikuks saigi," sõnas Tammik intervjuus FC Flora koduleheküljele.

Millised olid eestlanna emotsioonid, kui ta sai kutsest teada? "Ma ei suutnud seda uskuda, sest tegemist on ikka väga suure klubiga ja et sealt see huvi juba praegu tekkis on suurepärane. Olin väga üllatunud!" tunnistas 21-aastane Tammik.

Napolis mängides õnnestus eestlannal tulla naiskonnaga kahel järjestikusel aastal liiga võitjaks. Esimesel hooajal suudeti võita Serie C-s ning tänavu võideti ka Serie B.