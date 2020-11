Eesti koondise homne mäng algab leinaseisakuga

Kui Eesti koondise koosseis oli juba varem teada, siis nüüd on selgunud Tallinnasse sõitev Türgi koondise rivistus. Kogenuim on Didem Karagençi, kelle jaoks võib tegu olla 48. mänguga naiste koondises, millega tõuseks ta A-koondise mängude arvestuses jagama kolmandat kohta. Samas tabelis on kümne sekka tõusnud 24-aastane Ebru Topçu, kes on A-koondise ja noortekoondiste särgis käinud väljakul 103 korda ja löönud lausa 49 väravat. A-koondises on tal seni kirjas 44 kohtumist. Eestis on ka Türgi koondise läbi aegade suurim väravakütt Yağmur Uraz, kes on 35 matšiga kirja saanud lausa 19 tabamust.

Pääsmed Eesti – Türgi mängule on saadaval Piletilevis. Kohtumist näitab otseülekandes Soccernet.ee. Mängu kohtunik on Volha Tsiareshka (BLR), keda abistavad Natalia Ceban (MDA) ja Anastasiya Danchenko (BLR). Neljas kohtunik on Alena Kanaplianikava (BLR).

Pärast kohtumist Türgiga jätkub meie naiste koondise jaoks EM-valiksari järgmisel teisipäeval võõrsil Sloveenia vastu.

Türgi naiste koondis:

Väravavahid

Fatma Şahin (15.12.1990) – Beşiktaş A.Ş. 23/0

Ezgi Çağlar (3.07.1991) – ALG Spor 23/0

Gamze Nur Yaman (25.04.1999) – Zhilstroy-1 3/0

Kaitsjad

Didem Karagenç (16.10.1993) – Beşiktaş A.Ş. 47/3

Dilan Yeşim Taşkin (17.10.2001) – SV Horn 1/0

Ipek Kaya (28.10.1994) – Stade Brestois 29 28/0

Yaşam Göksu (25.09.1995) – Konak Belediye Spor 6/0

Gülbin Hiz (11.06.1994) – ALG Spor 14/1

Berna Yeniçeri (26.01.1996) – Konak Belediye Spor 26/0

Poolkaitsjad

Emine Ecem Esen (03.05.1994) – ALG Spor 18/0

Ebru Topçu (27.08.1996) – ALG Spor 44/8

Jessica Çarmikli (03.01.1986) – Beşiktaş A.Ş. 1/0

Elif Keskin (12.01.2002) – Beşiktaş A.Ş. 1/0

Cansu Nur Kaya (28.02.2000) – Pendik Çamlik Sport 1/0

Ece Türkoğlu (14.04.1999) – Old Dominion University 12/3

Ilayda Civelek (06.07.1998) – ALG Spor 3/0

Seda Nur Incik (06.10.2000) – Konak Belediye Spor 0/0

Ecem Cumert (07.02.1998) – MSV Duisburg 17/1

Arzu Karabulut (30.01.1991) – SC Fortuna Koln 34/4

Derya Arhan (25.01.1999) – ALG Spor 7/2

Irem Eren (17.08.2000) – Kdz. Ereğli Belediye Spor 0/0