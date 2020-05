Eesti koondise esiväravavaht Sergei Lepmets käib Levadia palgakärpe tõttu tavatööl

"Mulle anti teada, et karantiiniajaks on palk 50 protsenti vähendatud, ühtlasi ei maksa klubi enam eluaseme eest, kuigi alguses öeldi, et nad vähendavad renditoetust 50 protsenti. Ühtäkki kaotati see toetus aga täiesti ära. Selle tulemusena otsustasime lepingu vastastikusel kokkuleppel lõpetada," rääkis Tkatšuk kodumaa meediale.

"Põhiline oli see, et klubi ei arutanud neid otsuseid mängijatega, vaid pani meid lihtsalt fakti ette. Kui oleks läbirääkimine toimunud, oleks otsus kindlasti teistsugune olnud. Nüansse, mis minu otsust mõjutasid oli veel."

Kaks ja pool aastat Levadiasse kuulnud Tkatšuk pole veel kodumaale naasnud ning hoiab end kuni uue klubi leidmiseni vormis Levadia duubelmeeskonna treeningutel.

Intervjuus venekeelsele ERR-ile rääkis Tkatšuk, et Levadia ja Eesti koondise väravavahile mõjus palgakärbe nii rängalt, et ta pidi pere ära toitmiseks kõrvale võtma teise töökoha.

"Ta teeb hommikuti trenni ja läheb siis teisele tööle. Mis te arvate, kuidas ta tänavu mängib, kui peab lisaks jalgpallile mõtlema veel sellele, kuidas raha teenida?" sõnas Tkatšuk.

ERR-ile täpsustas Tkatšuk, et teade palkade vähendamisest saadeti mängijatele 3. aprillil. "Tiimi WhatsAppi gruppi saadati paber, milles teatati, et 1. aprillist on meie palgad 50 protsenti väiksemad. Need, kes sellega ei nõustu, pidid juhtkonnale sellest seitsme päeva jooksul teada andma. Seda ma tegingi," sõnas Tkatšuk, lisades, et Levadia mängijad teenivad pärast palgakärbet vähem kui Cirkle K või Maxima töötajad.

Levadia klubi tegevjuht Sergei Hohlov-Simson ei soovinud Tkatšuki väljaütlemisi pikemalt lahata. "Me ei hakka musta pesu avalikkuses pesema. On, nagu on. Poolte kokkuleppel on leping temaga lõpetatud. See teema on lukus. Las ta räägib, mida ta tahab," sõnas Hohlov-Simson Delfile.

Lepmetsa tavatööl käimist ei soovinud Hohlov-Simson samuti kommenteerida, öeldes, et temal sellist informatsiooni pole. "Ta käib meil treeningutel. Mul ei ole informatsiooni, kas ta kuskil käib või ei käi. Me valmistume meistrivõistlusteks. Ma ei tea, mida Tkatšuk räägib. Minul ei ole seda infot," lisas ta.