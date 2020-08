Eesti koondise esiväravavaht sai vigastada. Kes Rahvuste liigas postide vahele seisab?

Flora peatreener Jürgen Henn polnud pärast mängu just kõige optimistlikum.

"Tundub, et tõmbas puusapainutajalihase natuke ära. Tõsidust on praegu raske öelda, sest vigastus on nii värske. Aga tundub esialgu, et pigem mitte nagu väga kerge. Koondis võib olla küsimärgi all, aga seda hindavad arstid," kommenteeris Henn meeskonna väravavahi vigastust pärast Flora 1:0 võiduga lõppenud kohtumist Soccernet.ee-le.

35. minutil platsilt ära tulnud Igoneni asemele seisis Flora postide vahele Eesti meistermeeskonna kolmas väravavaht Kristen Lapa, sest Flora teine puurivaht Krister Paplavskis on samuti vigastatud.

Lisaks Igonenile on Karel Voolaid esmaspäeval kogunevasse koondisse kutsunud väravavahtidest Karl Jakob Heina (Londoni Arsenal) ja Karl Johan Pechteri (Tartu Tammeka) - mõlemal on koondisedebüüt veel tegemata.