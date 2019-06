Eesti koondise esiväravavaht pikendas Levadiaga lepingut

32-aastase Lepmetsa leping üheksakordse Eesti meisterklubiga kehtib aastani 2022.

"Mul on uue lepingu üle väga hea meel! Viimastel aastatel kulges minu karjäär selgelt ülesmäge. Teen palju tööd, et väravavahina veelgi areneda," ütles Lepmets Eesti koondisega liitumise eel Levadia sotsiaalmeedia vahendusel

.

"Sergeiga sõlmitud leping annab nii klubile kui talle järgnevateks aastateks kindluse. Ühtlasi soovime, et meie koostöö kujuneks veelgi pikaajalisemaks. Kui Sergei ühel päeval oma mängijakarjääri lõpetab, siis näeksime teda meelsasti oma klubi või FC Levadia Jalgpallikooli treenerite hulgas," sõnas FCI Levadia spordidirektor Sergei Pareiko.