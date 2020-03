Eesti koondise arst: arvan, et jalgpallurite käekäiku koroonaviirus ei mõjuta

"Olen ka aru saanud, et noortel ja tervetel inimestel, kaasa arvatud sportlastel, kulgeb see küllaltki kergelt - kergemini kui tavapärane gripp. Ta väga paljusid inimesi maha ei murragi, võib-olla on noortel ja tervetel inimestel vaid kerge palavik ja väike köha," sõnas Rõivassepp, kirjutab Soccernet.ee.

"Ohtlikuma ning tüsistuma kuluga on ta vanematel ja nõrgema immuunsusega inimestel, kelle hulka sportlased ei kuulu. Kui ma peaksin pakkuma, siis arvan, et ta sportlaste edasist käekäiku ei mõjuta," lisas Rõivassepp.

Refereeritud artikli täistekst Soccernet.ee lehel

