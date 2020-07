Eesti koondis võõrustab ülejärgmisel nädalal maavõistlusmängus Lätit

Eesti ja Läti võtavad kohtumist ametliku maavõistlusena, kuid mäng ei kajastu FIFA edetabelis, sest koondised soovivad teha rohkem kui kuus vahetust. Koondiste tasemel on tegemist aasta esimese rahvusvahelise mänguga Eesti pinnal, kuhu on lubatud publik.

Pääsmeid saab soetada Piletilevi eelmüügist, seejuures ei lisandu pileti hinnale teenustasu 0,90 eurot, mis muidu on Piletilevis tavapärane. Täispilet kohtumisele maksab 5 eurot, sooduspileti hind on 3 eurot. Sooduspilet kehtib 2002.-2013. aastal ja 1956. aastal või varem sündinutele koos soodustust tõendava dokumendiga (nõutav kohapeal). LHV Jalgpallikaardi või Jalgpallihaigla liikmekaardi esitamisel ning 2014. aastal ja hiljem sündinutele on sissepääs tasuta. Tasuta sissepääsu jaoks tuleb staadioni piletimüügipunktist küsida soodustust tõendava dokumendi alusel pilet.

Eesti ja Läti on aastate jooksul kohtunud 29 korda. Eesti on läbi ajaloo teeninud 17 võitu, Läti on võitnud 9 korral ning 3 kohtumist on lõppenud viigilise tulemusega. Viimati kohtuti omavahel möödunud aastal Riias toimunud Balti turniiril, kui Eesti pidi tunnistama turniirivõidu võtnud Läti 3:0 paremust. Eesti sai lõunanaabrite vastu võidurõõmu tunda viimati 2015. aastal, kui Katrin Loo väravast alistati vastased 1:0.

EM-valiksari jätkub naiste koondise jaoks sügisel, kui 18. septembril kohtutakse võõrsil Kosovoga ja 22. septembril võõrustatakse rahvusstaadionil Venemaad. Oktoobris ootab samuti ees kaks mängu – 23. oktoobril sõidetakse külla Hollandile ja 27. oktoobril ootab A. Le Coq Arenal ees kohtumine Sloveeniaga. Kuu aega hiljem, 27. novembril võõrustatakse Sportland Arenal Türgit ning viimane kohtumine toimub 1. detsembril Sloveenias.

Naiste koondise mängud 2020:

6. märts Wales – Eesti, Racecourse Ground staadion (maavõistlus) 2:0

9. märts Fääri saared – Eesti (maavõistlus) 1:1

12. august Eesti – Läti (maavõistlus)

18. september Kosovo – Eesti (EM-valikmäng)

22. september Eesti – Venemaa (EM-valikmäng)

23. oktoober Holland – Eesti (EM-valikmäng)

27. oktoober Eesti – Sloveenia (EM-valikmäng)

27. november Eesti – Türgi (EM-valikmäng)

1. detsember Sloveenia – Eesti (EM-valikmäng)