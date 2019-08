Eesti koondis võitis Balti turniiril Fääri saari

Üleeile Lätile kuus vastuseta väravat löönud Eesti koondisele piisas eile võiduks ühest tabamusest. Avapoolaja lõpuminutitel pääses tänu Kirkeliis Lillemetsa heale söödule väravavahiga vastamisi Jaanika Volkov, kes palli võrku lükkas.

„Täna oli meil selgelt tugevam vastane kui eile. Fääri saared mängisid hästi ja organiseeritult ning neil oli ka paar individuaalselt head mängijat. Pidime omalt poolt rohkem pingutama ja kindlasti oli meil ka eelmise mängu väsimus veel jalgades," sõnas Eesti koondise peatreener Kätlin Hein, vahendab jalgpall.ee. "Häid momente oli mõlemal poolel, kuid õnneks suutsime meie ühe variandi ära lüüa. Kokkuvõttes oli meie jaoks võrdne ja tugev mäng ning hea koht selleks, et harjutada asju, mille kallal oleme treeningutel vaeva näinud. Tüdrukute poolt oli väga hea pingutus lõpuni välja, sest 1:0 seis on alati keeruline, aga tahtmine oli suur ja see tõi meile hea tulemuse.”

U15 koondise jaoks lõppeb Balti turniir pühapäeval, kui kell 12 on Iecava staadionil vastaseks Leedu.