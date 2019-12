Eesti koondis tähistab juubelit Soome finaalturniirile saatmisega

Järgmisel aastal möödub Eesti ja Soome läbi aegade esimesest omavahelisest maavõistlusest 100 aastat, kusjuures 1920. aastal toimunud matš oli Eesti koondise läbi aegade esimene.

Kui Soome - Eesti maavõistlus toimub pühapäeval, 7. juunil Tamperes, siis EM-finaalturniiri mänge alustavad soomlased 13. juunil Kopenhaagenis, kus on vastaseks Taani.

„Soomlaste pääsemine EM-finaalturniirile lõi nii sportlikult kui kultuuriliselt erilise võimaluse. Soovime minna Tamperesse koos võimalikult paljude Eesti koondise fännidega ja lisaks ajaloolisele mängule saata meie põhjanaabrid suurturniirile. Piletimüügi Soome - Eesti mängule kuulutame välja jaanuari jooksul,“ kommenteeris Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak.

Ligi sajandi jooksul on vennasrahvad palliplatsil kohtunud 35 korda, millest on Eesti võitnud kaheksa ja Soome 17, viiki on jäänud 10 matši. Viimati oldi vastamisi tänavu 11. jaanuaril, mil Eesti sai 2:1 võidu.

Eesti meeste koondis alustab 2020. aastat 26. märtsil A. Le Coq Arenal peetava maavõistlusega Uus-Kaledoonia vastu. Plaanis on veel teine maavõistlus 30. märtsil, Balti turniir 3. ja 11. juunil ning UEFA Rahvuste liiga mängud septembris, oktoobris ja novembris. Rahvuste liiga loosimine leiab aset 3. märtsil.