Eesti koondis kohtub järgmisel aastal MM-valikturniiril Belgia, Walesi, Tšehhi ja Valgevenega

Jalgpalli 2022 MM-valikturniiri loosimine

Konstantin Vassiljevi kommentaar Delfile: "Huvitav grupp. Mõnede meeskondade vastu pole ammu mänginud, nagu Wales ja Tšehhi. Belgiaga mäletame viimast kogemust hästi (9.06.2017 kodus 0:2, 13.11.2016 võõrsil 1:8) ja Valgevene oli natuke rohkem kui aasta tagasi - tuttav vastane (kodus kaotasime 1:2 ja võõrsil tegime 0:0). Kindlasti ootavad järgmisel aastal ees põnevad mängud. Mingit globaalset eesmärki nagu kvalifitseerumine, on raske panna. Kõik vastased on tugevad. Viimased aastad on näidanud, et meil pole lihtne selliste meeskondadega mängida. Aga kõik on reaalne, eriti kodus, kui ka veel publik staadionile lubatakse. Kodus võime olla ohtlikud ükskõik kelle vastu."

Eesti ajakirjanikele annab täna kell 20.15 virtuaalse pressikonverentsi EJL-i president Aivar Pohlak. Seega toome ka tema kommentaarid täna veel lugejateni.

Belgiaga on Eesti kohtunud 6 korral. Oleme saavutanud 1 võidu ja 5 kaotust, väravate vahe on 5:16.Walesiga oleme kohtunud 2 korral. Kirjas on meil 2 kaotust. Väravate vahe 1:3Tšehhiga on Eestil ette näidata 3 mängu ja 3 kaotust, väravate vahe 1:7.Valgevenega oleme mänginud samuti 6 korda. Saldo on meie poolt vaadatuna 4 võitu, 2 kaotust, väravater vahe plussis 7:5.

MM-valiksarja mängupäevad1. mängupäev: 24.–25. märts 2021 2. mängupäev: 27.–28. märts 2021 3. mängupäev: 30.–31. märts 2021 4. mängupäev: 1.–2. september 2021 5. mängupäev: 4.–5. september 2021 6. mängupäev: 7.–8. september 2021 7. mängupäev: 8.–9. oktoober 2021 8. mängupäev: 11.–12. oktoober2021 9. mängupäev: 11.–13. november 2021 10. mängupäev: 14.–16. november 2021 Play-off mängud: 24., 25., 28., 29. märts 2022MM-finaalturniir toimub 21. novembrist kuni 18. detsembrini 2022 Kataris.

https://twitter.com/BBCSportWales/status/1336004013855272977

Euroopa tsooni grupid on seega koos: A: Portugal, Serbia, Iirimaa, Luksemburg, AserbaidžaanB: Hispaania, Rootsi, Kreeka, Gruusia, KosovoC: Itaalia, Šveits, Põhja-Iirimaa, Bulgaaria, LeeduD: Prantsusmaa, Ukraina, Soome, BosniaE: Belgia, Wales, Tšehhi, Valgevene, EestiF: Taani, Austria, Šotimaa, Iisrael, Fääri saaredG: Holland, Türgi, Norra, Montenegro, Läti, GibraltarH: Horvaatia, Slovakkia, Venemaa, Sloveenia, Küpros, MaltaI: Inglismaa, Poola, Ungari, Albaania, Andorra, San MarinoJ: Saksamaa, Rumeenia, Island, Makedoonia, Armeenia, Liechtenstein

Kuuenda poti meeskondade loosimine enam meid ei puuduta, sest meie grupp on viieliikmeline, aga jälgime ka selle ära.

Viienda poti meeskondade loos: A: Portugal, Serbia, Iirimaa, Luksemburg, AserbaidžaanB: Hispaania, Rootsi, Kreeka, Gruusia, KosovoC: Itaalia, Šveits, Põhja-Iirimaa, Bulgaaria, LeeduD: Prantsusmaa, Ukraina, Soome, BosniaE: Belgia, Wales, Tšehhi, Valgevene, EestiF: Taani, Austria, Šotimaa, Iisrael, Fääri saaredG: Holland, Türgi, Norra, Montenegro, LätiH: Horvaatia, Slovakkia, Venemaa, Sloveenia, KüprosI: Inglismaa, Poola, Ungari, Albaania, AndorraJ: Saksamaa, Rumeenia, Island, Makedoonia, Armeenia

Ja nüüd, ja nüüd... Viies tugevugrupp, kuhu kuulub ka Eesti!

Neljanda tugevusgrupi meeskondade loos: A: Portugal, Serbia, Iirimaa, LuksemburgB: Hispaania, Rootsi, Kreeka, GruusiaC: Itaalia, Šveits, Põhja-Iirimaa, BulgaariaD: Prantsusmaa, Ukraina, Soome, Bosnia E: Belgia, Wales, Tšehhi, ValgeveneF: Taani, Austria, Šotimaa, IisraelG: Holland, Türgi, Norra, MontenegroH: Horvaatia, Slovakkia, Venemaa, SloveeniaI: Inglismaa, Poola, Ungari, AlbaaniaJ: Saksamaa, Rumeenia, Island, Makedoonia

Kolmanda poti meeskondade loos: A: Portugal, Serbia, IirimaaB: Hispaania, Rootsi, KreekaC: Itaalia, Šveits, Põhja-IirimaaD: Prantsusmaa, Ukraina, SoomeE: Belgia, Wales, TšehhiF: Taani, Austria, ŠotimaaG: Holland, Türgi, NorraH: Horvaatia, Slovakkia, VenemaaI: Inglismaa, Poola, UngariJ: Saksamaa, Rumeenia, Island

Teise poti meeskondade loos: A: Portugal, SerbiaB: Hispaania, RootsiC: Itaalia, ŠveitsD: Prantsusmaa, UkrainaE: Belgia, WalesF: Taani, AustriaG: Holland, TürgiH: Horvaatia, SlovakkiaI: Inglismaa, PoolaJ: Saksamaa, Rumeenia

Esimese poti meeskonnad jagati gruppidesse: A: PortugalB: HispaaniaC: ItaaliaD: PrantsusmaaE: BelgiaF: TaaniG: HollandH: HorvaatiaI: InglismaaJ: Saksamaa

Kokku loositakse 10 gruppi, millest 5 on viie- ja 5 kuueliikmelised. Loosimine paistab kohe algavat.

Jalka: Taani, Rootsi, Norra, Valgevene, San Marino

Saate algusest on 15 minutit möödas, aga diivanil puhutakse veel meenutusjutte.

Argo: Horvaatia, Austria, Island, Luksemburg, Eesti, San Marino

minaarvannii: horvaatia, rumeenia, soome, montenegro, san marino

Milline oleks teie unistuste grupp? Postitage kommentaariumisse või siiasamasse otseblogisse!

Gullon on oma kõrvale diivanile kutsunud de Rossi ning enne loosimist toimub väike intervjuu.

Loosimisõhtut viib läbi Hispaania ajakirjanik Cristina Gullon, tseremooniat aitavad läbi viia endised tippmängijad Daniele de Rossi ja Rafael Van der Vaart. https://www.instagram.com/p/CCluFCjI7E3/

https://www.facebook.com/jalgpalleestis/photos/a.384321308814/10158666173403815

realist: Euroopas on hetkel vaid 3 koondist kes pole 21. sajandil Eestiga mänginud või siis käinud Tallinnas - Kosovo, Prantsusmaa, Austria - neist 2 viimast võiks küll vastaseks tulla.