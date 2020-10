Eesti koondis kaotas võõrsil Euroopa meistrile 0:7

Holland asus Groningenis Euroborgi staadionil peetud kohtumist juhtima seitsmendal minutil, kui skoori avas Danielle van de Donk. Vähem kui 10 minutit hiljem kahekordistas van de Donk Hollandi eduseisu, kirjutab Jalgpall.ee. Tolles olukorras suutis esimese pealelöögi Jackie Groeneni poolt Eesti väravas seisnud Karina Kork küll tõrjuda, kuid tagasipõrkunud pallil oli esimesena jaol 29-aastane Arsenali mängija, kes lähedalt ei eksinud.

Groenen sai ise jala valgeks 26. minutil, kui ta jäeti karistusalas vabaks ning Manchester Unitedi poolkaitsja saatis palli kindlalt võrku. Vaheajapausile mindi hollandlannade neljaväravalises eduseisus, sest 38. minutil määras rootslasest kohtunik Tess Olofsson Eestile käega mängu eest penalti, mille Sherida Spitse realiseeris

Teisel poolajal Hollandi ründeaktiivsus ei vaibunud ning esmalt oli taas resultatiivne Groenen, kes tulistas karistusalast tugeva löögi lati alla. 76. minutil tegi peaga skoori kaitsemängija Aniek Nouwen, kelle jaoks oli tegemist esimese väravaga koondisesärgis. Oma debüütvärava sai kirja ka Katja Snoeijs, kes 83. minutil lõppseisu vormistas. Mõned minutid hiljem pääses Snoeijs ka väravavahiga silmitsi, kuid Kork päästis olukorra hea tõrjega.

Eesti poolelt sai täna esimese koondisemängu kirja kaitsja Rahel Repkin, kes sekkus mängu vahetusest 75. minutil.

„Ma olin üllatunud, sest tundus, et mängu alguses me kangestusime ja tundsime vastaste ees liigset aukartust. Hollandil on küll maailmaklassi mängijad, aga teatud olukordades jäi meil agressiivsusest puudu. Esimese poolajaga rahule jääda ei saa, teisel kolmveerandtunnil olime natuke paremad, aga mitte piisavalt,” sõnas mängujärgselt koondise peatreener Jarmo Matikainen.

Peatreener ei jäänud rahule tegutsemisega enda karistusalas ja selle lähistel. „Sellise tasemega mängudes on vaja paremini sööte ja tsenderdusi blokeerida. Vastased ründasid väga aktiivselt meie paremalt äärelt, kus neil oli Lieke Martens. Sealt tuli liigselt palle, mis tekitasid kastis pahandusi ja me olime vastaste markeerimisel ja pallida puhastamisel liiga passiivsed,” sõnas soomlane.