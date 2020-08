Eesti kohtunikud tegid Saudi Araabias ajalugu

Al-Hasas prints Abdullah bin Jalawi Sports City staadionil tulemusega 2:1 lõppenud kohtumises löödi kõik väravad esimese 37 minutiga, avapoolaja lisaminutitel jäi juhtival meekonnal realiseerimata penalti. Kohtumise neljas kohtunik oli kohalik mees Khaled Al-Teris ning videokohtuniku ülesandeid täitis soomlane Mattias Gestranius.

Eesti kohtunikebrigaadi jaoks oli tegu mänguga, kus pidi vastu võtma arvukalt kaalukaid otsuseid. 27. minutil hinnati õigesti trahvikastis toimunud situatsiooni, kus hoidmise tagajärjel kukkus mängija kergekäeliselt ning penaltit ei määratud. Avapoolaja lõpus määratud penalti oli samuti õige otsus, kus kaitsva võistkonna mängijat karistati kollase hoiatuskaardiga – mängija oli takistanud ilmset väravavõimalust, kuid tegi seda üritusega mängida palli. Al-Fatehi meeskond sahistas 2:1 eduseisul korra väravavõrku, kuid otsus määrata suluseis osutus õigeks.

Korra pidi videokorduse järel Kristo Tohver oma otsust muutma, kui 69. minutil tegi Al-Fatehi kapten vastasele tõsise vea ning esialgu kollase kaardi saanud mängija jaoks lõppes mäng siiski punase kaardiga.

Mängu ilmastikuolud olid keerulised, sest kohtumise alguses mõõdeti õhutemperatuuriks 42 kraadi. Al-Fatehi jaoks oli tegu väga olulise võiduga, sest sellega tõusti tabelis 16 meeskonna konkurentsis 13. kohale, mis tähendaks hooaja lõppedes kõrgliigakoha säilitamist. Abha Club on üheksandal kohal.

Nädalavahetusel kodumaale naasnud Eesti kohtunikebrigaad veedab kaks nädalat eneseisolatsioonis. Samuti tehakse kolmele kohtunikule uus koroonatest.

Kõik kolm Saudi Araabiasse reisinud Eesti kohtunikku on kogenud õigusmõistjad. Ainsa eestlasest väljakukohtunikuna VAR-i koolituse läbinud Kristo Tohver on UEFA esimese kategooria kohtunik, kes on vilistanud Euroopa liiga mänge, EM-valikmänge ja 2011. aastal U17 EM-i finaali. Silver Kõivul ja Sten Klaasenil on FIFA kohtunikulitsents 2012. aastast. Kõiv on teenindanud U19 EM-poolfinaali (2017) ning Klaasen osalenud 2015. aasta U17 EM-finaalturniiril.

Varasemalt olid Eesti kohtunikud teenindanud 10. augusti kohtumist Al-Hazem FC – Al-Adalah FC koos kohaliku neljanda kohtuniku Turki Al-Khudairi ning Poola videokohtuniku Piotr Lasykiga. Selle kohta saab pikemalt lugeda SIIT.