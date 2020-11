Eesti kohtunikud on ametis eurosarjades

Kohtunike vaatleja Uno Tutk oli täna Ukrainas, kui Donetski Šahtar kaotas Meistrite liiga alagrupiturniiril Mönchengladbachi Borussiale koguni 0:6.

Homme kohtuvad naiste Meistrite liigas Vålerenga FB (NOR) - KÍ Klaksvík (FRO). Mängu delegaadiks on Kadri Jägel. Raili Ellermaa on delegaat sama võistlussarja kohtumises Apollon Ladies FC (CYP) - Swansea City Ladies FC (WAL).

Oleg Harlamov on delegaat neljapäeval Euroopa liiga alagrupiturniiri kohtumisel, kus on vastamisi Royal Antwerp FC (BEL) - LASK (AUT).