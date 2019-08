Eesti kohtunikud mõistavad õigust naiste Meistrite liigas

Turi on kohtunik homsel Pljevlja ŽFK Breznica (MNE) – Sofia NSA (BUL) kohtumisel ning lisaks 10. augustil Sofia naiskonna matšil Mitrovica (KOS) vastu. Samadel kohtumistel on esimeseks abikohtunikuks Kaivoja.

13. augustil on Kaivoja teine abikohtunik on Mitrovica – Breznica kohtumisel. Turi on samal matšil neljas kohtunik.

Tallinnas toimuval naiste Meistrite liiga turniirile tulevad kohtunikud Itaaliast, Norrast ja Ungarist, lisaks on kaks kohtunikku Eestist.

Homsel WFC BIIK-Kazygurt (KAZ) – EBS/Skála (FRO) on kohtunikuks Katalin Sipos (HUN), keda abistavad Judit Kulcsár (HUN) ja Anni Rahula (EST) ning neljas kohtunik on Nadežda Polkovnikova (EST). Flora homsel mängul PK-35 (FIN) mõistab õigust Valentina Finzi (ITA), abikohtunikud on Tiziana Trasciatti (ITA) ja Line Cathrine Nymoen (NOR) ning neljandaks kohtunikuks Henrikke Nervik (NOR).