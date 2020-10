Eesti klubivutt on juba aastaid unistanud eurosarja alagrupiturniirile jõudmisest. Seni on kolmel korral jõutud viimasele tõkkele ja alati on uks eestlaste nina ees üsna kindlalt kinni löödud. Nüüd on Flora kord proovida. Õnnestumise korral ootaks tõotatud maa koos rahasummadega, mis oleksid siinse klubijalgpalli mõistes astronoomilised.