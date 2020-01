Eesti keskväljatalent pääses AC Milani ja Zlatan Ibrahimovici vastu algkoosseisu

Noore eestlase jaoks on tegu teise korraga, kui ta SPAL-i esinduse ridades väljakule pääseb. Itaalia kõrgliigas on ta mänguaega saanud korra, kui debüteeris 15. detsembril kohtumises AS Roma vastu. Toona vahetati poolkaitsja mängu 73. minutil.

Kohtumine SPAL-i ja AC Milani vahel algab viimase koduväljakul Eesti aja järgi kell 19.