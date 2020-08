Eesti kaks edukamat euroklubi ja uustulnuk alustavad. Levadia sattus raskesse seisu, Kalju olukord paraneb

Esimesena astub Euroopa liigas võistlustulle Nõmme Kalju, kes kohtub esimeses eelringis sloveenide NŠ Muraga. Kohtumine Kadrioru staadionil algab kell 17.30. Paide Linnameeskonna lahing võõral väljakul leedulaste Vilniuse Žalgirisega algab kell 20.00. Viimasena saab jala muruväljakule tõsta FCI Levadia, kes kaugel Fääri saartel asub kell 21.00 madistama kohaliku B36-ga.

Sarnaselt Meistrite liiga esimesele eelringile pannakse ka siin kõik paika ainult ühe mänguga. Kaotaja jaoks saab selleks korraks eurohooaeg läbi. Reaalselt vastastele otsa vaadates on selge, et favoriidina saab end ehk tunda ainult Levadia. Siiski on nende koosseis saanud kohtumise eel lööke sisuliselt igast suunast.