Eesti jalgpallurid välismaal: väravavõrku sahistasid Tamm ja Mets

Sloveenia kõrgliigahooaeg algas kaotusega Domžale jaoks, kes jäi 1:2 alla Bravole. Mattias Käit sekkus mängu vahetusest kohtumise 49. minutil.

Łódźi Widzew alustab laupäeval Poola esiliigahooaega ning möödunud nädalavahetusel peeti treeningkohtumine Ken Kallaste endise koduklubi GKS Tychy vastu. Avapoolaja kaasa teinud Henrik Ojamaa teenis Widzewi kasuks esimese väravaga lõppenud penalti ning esimene poolaeg võideti 2:0. Kogu kohtumise võitis Łódźi võistkond 3:1. Läinud nädal tõi ka uudise, et Artur Pikk sel hooajal Legnica Miedźi särki selga ei tõmba. Pikk esindas Poola klubi kahel hooajal, neist esimeses mängiti kõrgliigas.

Kasahstani meistrivõistlustel käisid väljakul nii Sergei Zenjov ja Kargandõ Šahtjor kui ka Artjom Dmitrijev ja Okžetpes. Šahtjor kaotas kolmapäeval 0:1 Kaisarile, kuid mängis nädalavahetusel 3:1 üle Kõzõlžari. Zenjov kuulus mõlemas mängus algkoosseisu ja sai kirja vastavalt 82 ja 79 minutit. Artjom Dmitrijev sekkus oma meeskonna 0:2 kaotusmängus Astana vastu vahetusest väljakule 83. minutil, mil väravad olid juba löödud.

Täna õhtul on võistlustules Taijo Teniste koduklubi Bergeni Brann, kes kohtub Norra kõrgliigas võõrsil Stabækiga. Mõlemad meeskonnad on 14 vooruga kogunud võrdselt 18 punkti. Sama punktisummaga on nende seljataga nii Haugesund kui ka Strømsgodset. Parim väravate vahe annab hetkel seitsmenda koha Stabækile. Kuuendal real asuv Kristiansund on nelikust kuue punkti võrra eespool.