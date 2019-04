Eesti jalgpallurid välismaal: Skandinaavias algas uus hooaeg, Mets tegi debüüdi

Hollandi esiliigas jäid Rauno Sappinen ja Den Bosch võõral väljakul 0:1 alla tabeliliidrile Twentele. Sappinen pääses vahetusest väljakule 75. minutil. Kaotusega langes Den Bosch tabelis viiendaks. Henri Anieri koduklubi Suwon FC alistas Korea esiliigas viimati võõrsil Daejeon Citizeni 2:0. Anier meeskonna koosseisu ei kuulunud. Tšehhi kõrgliigas alistas Teplice Siim Lutsu abita Slovacko 2:0.

Poola kõrgliigas tegi Kielce Korona väravateta viigi Poznani Lechiga. Ken Kallaste jälgis Korona viiki varumeestepingilt, Joonas Tamm koosseisu ei kuulunud. Henrik Ojamaa ja Artur Pika koduklubi Legnica Miedz jäi kodus 0:2 alla Sosnowieci Zagłębiele. Ojamaa sekkus vahetusest mängu 77. minutil, mil mõlemad väravad olid juba löödud, Pikk jälgis matši vahetusmeestepingilt. Korona on 16 meeskonnaga liigas 40 punktiga kümnes, kuid neljas koht on kõigest kahe punkti kaugusel. Miedz hoiab 27 punktiga 13. kohta.

Kasahstani kõrgliigas sai Sergei Zenjov Karagandõ Šahtjori särgis kirja täismängu, kuid tema meeskond jäi 0:1 alla Tobolile. Artjom Dmitrijev FC Okzhetpesi aidata ei saanud, kui FC Ordabasõga tehti väravateta viik.

Koondise kapten Ragnar Klavan on jätkuvalt taastumas vigastusest, kuid Cagliari suutis viimati Itaalia kõrgliigas võõrsil 3:0 üle mängida Chieco Verona. Serie A-s on mängitud 29 vooru ning Cagliari on 20 meeskonna konkurentsis 33 punktiga 12. kohal.

Soome karikavõistlustel pääses poolfinaali Vaasa Palloseura. VPSi kaitsja Hindrek Ojamaa mängis 90 minutit, kuid laupäeval mängiti veerandfinaalis Turu Inter üle 2:1.

Ülehomme tehakse algust Soome kõrgliigaga, kus lisaks Ojamaale ja VPSile on 12-liikmelises liigas teiste seas pallimas ka Kuopio Palloseura, Seinäjoki JK ja Helsingi IFK, kes on koduklubideks vastavalt Ats Purjele, Mihkel Aksalule ja Silver Graubergile. KuPS ja Purje jäid viimati treeningmängus 0:1 alla Kajaanile, kui eestlane sekkus mängu vahetusest 60. minutil. Aksalu mängis laupäeval treeningmatšis teise poolaja, kui hoidis oma puuri puhtana ja aitas SJK-l alistada TPV 1:0.

Nikita Baranov ja Stara Zagora Beroe said Bulgaaria kõrgliigas hakkama väärt saavutusega, kui võõrsil hoiti tabeliliidri Ludogoretsi vastu oma puur puhtana. 0:0 viigimängus tegi Baranov kaasa kogu kohtumise. Liigatiitli otsustava esikuuiku hulka kuulub ka Levski Sofia, kes tegi viimati 1:1 viigi Botev Plovdiviga. Bogdan Vaštšuk pääses väljakule vahetusest 76. minutil.

Otsustavas faasis esikuuiku ukse taha jäänud kaheksa meeskonda on Bulgaaria kõrgliigas jaotatud kahte neljaliikmelisse gruppi. A-alagrupi liider on Etar, kes alistas viimati Stara Zagora Vereja 2:0, kui Etari ridades sai täismängu kirja Artjom Artjunin. Samas alagrupis mängib ka Botev Vratsa (Trevor Elhi ja Edgar Tur), kes võõrustab täna Bistritsa Vitošat.

Tristan Koskor oli täpne Islandi kõrgliigaklubi Fylkiri ridades, kui treeningmängus alistati aste madalamal palliv UMF Njardvík 4:0. Koskor hoolitses meeskonna neljanda värava eest. Islandi kõrgliigahooaeg algab Fylkiri jaoks 27. aprillil.