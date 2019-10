Eesti jalgpallurid kaotasid Venemaale 0:6

Avapäeval võõrustajatele 0:5 kaotanud Eesti jaoks ei kulgenud ka teine kohtumine kergelt. Itaalia vastu juba avaminutil kaotusseisu jäänud Eesti suutis tänases mängus oma värava puhtana hoida 24 minutit, teatab Eesti Jalgpalli Liit oma koduleheküljel. Seejärel viis aga Tatjana Petrova venelannad juhtima. Avapoolajal saadi kirja veel üks tabamus, kui penaltipunktil oli täpne Alsu Abdullina.

Teise kolmveerandtunni alguses suurenes vastaste eduseis tänu Anastasiya Trenkina väravale ning jala sai valgeks ka Maria Kozik. Lõppseisu vormistas kahe väravaga Elizaveta Lazareva.

„Alustasime täna paremini kui esimeses mängus, aga avavärava puhul maksis meile kätte see, et lülitasime ennast üheks hetkeks välja ja jätsime ründaja liiga vabaks. Teine tabamus tuli veidi kaheldavast penaltist. Üldiselt mängisime esimesel poolajal korralikult ja suutsime isegi kiirrünnakutel ohtlikke võimalusi luua,” sõnas koondise peatreener Richard Barnwell.

„Teisel poolajal olime alguses uimased ja selle pealt löödi meile kiirelt kaks väravat. Samasugune probleem oli meil ka esimeses kohtumises, et elame teisel poolajal liiga aeglaselt mängurütmi sisse. Kindlasti mängis oma osa ka väsimus esimesest mängust ja oli näha, et pärast avapoolaega andis see tunda,” lausus peatreener.

Kokku tegi Venemaa koondis 28 pealelööki, millest 16 lendas väravaraamidesse. Eesti noortekoondisel õnnestus samuti saata mõned löögid raami, kuid paraku vastaste väravavahti üle mängida ei õnnestunud.

Oma alagrupis paikneb Eesti hetkel punktideta neljandal kohal. Liidrikohta hoiab kuue punktiga Venemaa.

Eesti viimane mäng toimub teisipäeval, 8. oktoobril, kui kell 16.00 on vastaseks Sloveenia.