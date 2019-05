Korv-, võrk- ja käsipallis juhtub ikka, et suured tiitlid lähevad Tallinnast välja. Mõnel alal tuleb seda ette teistest tihedamini, kuid jalgpalli on Eestis valitsetud ikka pealinnast. Viimati läks üks kahest tähtsamast auhinnast Tallinnast välja 2001. aastal, kui Narva Trans krooniti karikavõitjaks. Nüüd, 18 aastat hiljem, võitis Narva taas sama trofee.

Meistrivõistlustel on Tallinna klubide üleolek olnud selgem, kuid karikafinaali on jõudnud väga eriilmelisi tiime (näiteks 2014 Tartu Santos, 2015 Paide Linnameeskond, 2016 Sillamäe Kalev, 2017 Tartu Tammeka). Ent üldjuhul on neil tulnud leppida kaotusega. Transki jõudis karikafinaali kuuendat korda, aga võita suutis alles teist korda.