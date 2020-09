Eesti jalgpallinaiskond kaotas valikmängus Kosovole. "See polnud meie tegelik tase"

Mängu avavärav sündis seitsmendal minutil, kui Kaltrina Biqkaj pealelöök leidis rikošeti abil tee väravasse, kirjutab Jalgpall.ee. Kakskümmend minutit hiljem suurendas Biqkaj enda väravaarvet ja Kosovo eduseisu. Pille Raadiku söödueksimuse järel pääses Ereleta Memeti väravavahiga silmitsi ning hea sööduga leidis ta kõrval olnud Biqkaj, kes kindlalt palli väravasse saatis.

Pooltunni möödudes sündis ärevam hetk Kosovo karistusalas, kui Kristina Bannikova keerutas nurgalöögi otse värava peale ja kaitsja oli sunnitud peaga joonelt klaarima, kuid sellele järgnenud pealelöögi saatis Kelly Rosen väravast mööda.

Vaheajapausil tegi Eesti ühe vahetuse, kui Lisette Tammiku asemel toodi sisse Signy Aarna. Külalisnaiskond alustas teist kolmveerandtundi ka aktiivsemalt, kuid üleliia ohtlikke olukordi tekitada ei suudetud. Samal ajal rauges Kosovo hoog ning teisel poolajal rohkem väravaid ei sündinud, kindlustades võõrustajatele võidu.

„Tänane esitus valmistas kindlasti pettumust. Asjad, millest rääkisime enne kohtumist ja mida tahtsime väljakul teha, ei tulnud välja. Meie eesmärk oli minna energiliselt peale ja teha mäng vastaste jaoks ebamugavaks, aga kahjuks muutsime asjad liiga lihtsaks ja lasime endale lüüa kerged väravad,” lausus pärast kohtumist koondise peatreener Jarmo Matikainen.

Soomlasest peatreener sõnas, et teisel poolajal oli mängijate pingutus parem, aga üldises plaanis tekkis liialt palju praaki. „Palli valdamine ja esimesed puuted vedasid meid täna alt. Loovutasime vastastele liiga kergelt palli. Rahvusvahelises jalgpallis ei taha kunagi vabandusi tuua, aga täna oli rünnakufaasis tunda, et mängijad ei olnud ühel lainel. Keskväljal ja vastaste kolmandikul oli tunda, et kui viisime palli ründajateni, siis nende koostöö ei töötanud täna loodetult.”

„Reis Kosovosse sujus hästi ja ettevalmistus mänguks oli hea, nii et selle taha midagi ei jäänud. Ainuke asi, mis me nüüd teha saame, on parandada asju järgmiseks mänguks. Tänane esitus ei olnud meie tegelik tase,” lisas Matikainen lõpetuseks.