Eesti jalgpallimeistrivõistlustel on kaalul sajad tuhanded eurod

Kui tabeli tipus käib tihe heitlus väärtuslike eurokohtade nimel, siis midagi ei ole selge ka tabeli teises pooles, kus viimased neli meeskonda mahuvad kuue punkti sisse ja tihedat heitlust liigasse püsimajäämise nimel peavad. Võitluse teeb tulisemaks asjaolu, et tulevast aastast saavad need Premium liiga tiimid, kes eurosarjadesse ei kvalifitseeru, endale jalgpalliliidu solidaarsusmehhanismide toel palgata kuus profimängijat.

32. voorule annavadki avapaugu tabeli tagumised neli tiimi, kui laupäeval kell 13.00 pannakse pall mängu FC Kuressaare - Viljandi Tuleviku ning Maardu Linnameeskonna - Tallinna Kalevi omavahelistes mõõduvõttudes. Enne homset hoiab Viljandi 22 silmaga 7. kohta, neile järgnevad 20 punktiga Tallinna Kalev ning Kuressaare ja 10. tabelirealt leiab end hetkel 16 punkti kogunud Maardu Linnameeskond.

Laupäeval kell 16.00 kõlab avavile aga Lilleküla staadionil, kui 8 punktiga lähimat jälitajat edastav tabeliliider FC Flora võtab kodumurul vastu Narva Transi. Kui Narva sel hooajal esimest korda Floraga rahvusstaadionil kohtus, jäi lõppseisuks 2:2. Florale oli see toona hooaja esimeseks punktikaotuseks - kas piirilinlased suudavad florakad taaskord libastuma panna, selgub juba laupäeva pärastlõunal.

Pühapäeval kell 13.00 saab alguse ülimalt põhimõtteline lahing Paide Linnameeskonna ja Nõmme Kalju vahel. Enne 32. vooru hoiab Paide 68 punktiga kolmandat kohta, kuid valitsev meister Kalju jääb neist maha vaid ühe silmaga. See tähendab, et kui emmal-kummal tiimil pühapäeval kolm punkti õnnestub teenida, teevad nad suure sammu selle suunas, et tulevaseks hooajaks koht Euroopa liigas kindlustada.