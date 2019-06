Eesti jalgpallimeistrivõistlused naasevad koondisepausilt

14. voorus ükski esineliku meeskond teiselt tabeli tipus olevalt võistkonnalt mõõtu ei võta. Eeldatavalt võib kõrgetasemelist mängu näha laupäeval kell 16.00 ETV+ telemängus, kui tabelis kolmandat kohta hoidev Nõmme Kalju FC võõrustab JK Narva Transi. Tabelis viiendal positsioonil olev Trans peab oma esimese ametliku kohtumise uue peatreeneri Andrey Semini juhendamisel. Narva on tänavu liigas Kaljuga viigistanud ning viimati kohtuti Tipneri karikafinaalis 25. mail, mis Narva võitis mängu lisaajal 2:1.

Voor algab sel korral Saaremaal, kui reedel kell 19.00 võtab kohalik FC Kuressaare vastu Tartu JK Tammeka võistkonna. Hooaega teravalt alustanud Kuressaare on tabelis viiendal kohal 15 punktiga. Kolme punktiga jäädakse maha Transist ning sama suur edumaa on saarlastel Viljandi JK Tuleviku ees. Tartu Tammeka on kaheksa punktiga viimasel kohal.

Reedeõhtuses mängus võõrustab Paide Linnameeskond Viljandit. Tabelis neljandat kohta hoidev Paide jääb vooru eel Nõmme Kaljust maha kõigest ühe punktiga ning teisel real asetsev FCI Levadia asub viie punktiga kaugusel.

Tabeli tipus olevad FC Flora ja FCI Levadia kohtuvad tabeli lõpuosas asuvate klubidega. Seni 37 punkti kogunud Flora mängib laupäeval võõrsil Maarduga, Levadia vastaseks on JK Tallinna Kalev.

Kõik 14. vooru mängud:



14.06 kl 19.00 JK Tallinna Kalev - Tallinna FCI Levadia

14.06 kl 19.30 Paide Linnameeskond - Viljandi JK Tulevik

15.06 kl 13.00 Maardu Linnameeskond - Tallinna FC Flora

15.06 kl 16.00 Nõmme Kalju FC - JK Narva Trans

15.06 kl 19.00 FC Kuressaare - Tartu JK Tammeka