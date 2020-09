Eesti jalgpalliliit: meie teada rikkus Nõmme Kalju hotellis isolatsioonireegleid

Jalgpalliliidu kriiskomisjoni liige Mihkel Uiboleht ütles pressikonverentsil, et Kalju mängijad pandi küll pärast eelmisel nädalal ilmnenud üht positiivset koroonaproovi hotelli, kus mängijad olid klubi sõnul isoleeritud, aga tegelikkuses puutusid sportlased majutusasutuse sees omavahel kokku.

Suure tõenäosusega said neli pallurit viiruse eelmisel nädalal positiivse proovi andnud mängijalt. Teoorias oleks praegune seis võinud olla sama ka juhul, kui isolatsiooninõudeid oleks täidetud, aga suurem risk on see, et omavaheliste kokkupuudete tõttu võis nakatuda veelgi enam mängijaid.

"Meil ei olnud muud võimalust kui sekkuda ja juhtimine enda kätte võtta. Tõenäoline põhjus võib olla selles, et isolatsiooninõudeid pole täidetud. Nüüd tuleb mängijad reaalselt isolatsiooni panna, näiteks otsida neile korterid, kus ei saa teiste inimestega kohtuda," rääkis Uiboleht.

"Meie arusaamine on see, et hotellis on toimunud mängijate vahel kokkupuuteid. Teistmoodi ei saaks see viirus levida. Isolatsioon tähendab seda, et pole kokkupuuteid teistega. Ent siseruumides on kokku puututud. See on leviku põhirisk. Seega pidime ka sekkuma. Alaliit peab sekkuma siis, kui oht on juba Eesti jalgpallile laiem. Me ei tea, kas hotell oli broneeritud ainult mängijatele või mitte. Paraku võib eeldada, et mingil tasemel on kokku puututud ka teiste inimestega," lisas ta.

Uibolehe sõnul on 10. septembriks lükatud Kalju euromäng Sloveenia klubi Muraga suure löögi all. Esialgu eelmise nädala neljapäeval toimuma pidanud kohtumine viidi UEFA otsusel Tallinnast Budapesti.

"Kolm nakatunut seal kindlasti osaleda ei saa. Meie teada puutusid kõik mängijad nakatunutega kokku. Euromängul pole mõtet riske võtta. Negatiivse testi saanud mängijaid testitakse iga kahe päeva tagant. Püüame keskenduda pigem sellele, et päästa Nõmme Kalju hooaeg Eesti liigas. Euromängude puhul pole enam midagi teha – vaatame, mis meeskonna nad kokku saavad," ütles Uiboleht.

"Väga raske on öelda, kas oli õige, et mäng (terviseameti nõudel - A.K.) ära jäi. Meie ühtegi terviseameti otsust vaidlustanud pole. Terviseametile andis see mäng palju infot, kuidas sellistes olukordades käituda ja mida teha. See tõi tihedama koostöö. Raske öelda, kas viiruse levik on seotud sellega, mis toimus mängu eel või mängu järel," lisas ta.