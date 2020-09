Eesti jalgpallikoondislased tõid Armeeniast kaasa kõhuviiruse

"Teadaolevalt on kolmel mängijal ja kolmel personali liikmel olnud Armeeniast tagasi jõudmise järel kõhumured. Koondise arsti hinnangul võib olla see põhjustatud toidust," märkis Eesti Jalgpalli Liidu infojuht Mihkel Uiboleht.

Ühtlasi kinnitas Uiboleht, et sinisärkide värskelt antud koroonaproovid olid kõik negatiivsed. Nüüdseks on koondislased naasnud klubide juurde, et uuesti koguneda oktoobris, kui ees ootavad maavõistlus Leeduga ja Rahvuste liiga mängud Põhja-Makedoonia ning Armeeniaga.

Refereeritud artikli täistekst Soccernet.ee-s