Eesti jalgpallikoondislane siirdus Soomest Ungari kõrgliigasse

Mullu sai Diosgyör Ungari kõrgliigas üheksanda koha, aga praegu ollakse poole hooaja peal 12 meeskonna seas 10 punktiga viimasel kohal, kirjutab Soccernet.ee.

"Artur Pikk on väga töökas ja sirgjooneline jalgpallur, kellest on meile väga palju kasu," tutvustas DVTK spordidirektor Miklos Benczes uut mängijat klubi fännidele. "Tänu temale on meil vasakkaitses nüüd väga kõva konkurents."

27-aastane Eesti koondislane kommenteeris omalt poolt: "Tänasest on kõik minu mõtted sellel, et meeskond võimalikult hästi esineks. Ma ei tunne Ungari kõrgliigat veel kuigi hästi, aga kahel korral olen ma mänginud Ungari koondise vastu."