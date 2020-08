Eesti jalgpallikoondislane Artur Pikk leidis uue koduklubi

36 korda Eesti koondist esindanud Pikk sõlmis uue leivaisaga lepingu hooaja lõpuni. "Mul on hea meel, et olen nüüd siin. Annan endast parima, et aidata meeskonnal taas Soome meistriks. Minu tugevusteks on kaitsetöö ja toetus rünnakute ajal. Olen kiire ning hea keskendumisvõimega," rääkis viimati Poolas Legnica Miedzis mänginud eestlane KuPSi kodulehe vahendusel.

Pikka ootab uues klubis ees koondisekaaslane Ats Purje, kes mängib seal juba 2016. aastast saadik.

KuPS hoiab 11. vooru järel Soome kõrgliigas kolmandat kohta.