Rahvuste liiga C-divisjoni 2. alagrupi turniiri alguses seadis Eesti eesmärgiks isegi alagrupi võitmise. Matemaatiliselt võivadki eestlased veel esikohta püüda, kuid tegelikkuses on eesmärk vältida viimast kohta. See on üsnagi keerukas ülesanne. Ent on selge, et iga hinna eest tuleb ennetada olukorda, kus meid tabaks säärane saatus nagu meie lõunanaabreid lätlasi.