Eesti jalgpallikoondisega kohtuv Gruusia avalikustas mängijad, kes võivad Tallinnasse sõita

Eesti ja Gruusia koondised on varasemalt kohtunud kuuel korral ja kordagi pole võõrsil mänginud meeskonnal õnnestunud kohtumist võita. Viimati jäime vastasele 2018. aastal Tbilisis toimunud maavõistluses alla 0:2, kuid 2015. aastal A. Le Coq Arenal alistasime vastase teise poolaja väravatest 3:0. Kokku on Gruusial ette näidata meie vastu kolm võitu, Eesti on omavahelistest mängudest võitnud kaks ja üks kohtumine 2008. aastal A. Le Coq Arenal lõppes 1:1 viigiga.

Eesti koondis kohtub septembris Rahvuste liiga raames Gruusia ja Armeeniaga. Gruusiat võõrustame Tallinnas A. Le Coq Arenal 5. septembril kell 19.00 ja Armeeniaga mängime võõrsil 8. septembril. Mängud peetakse pealtvaatajateta. Mõlemast mängust teeb otseülekande ETV2.

Gruusia koondise koosseis:

Väravavahid

Giorgi Loria (27.01.1986) - Anorthosis Famagusta (CYP) 56/0

Giorgi Makaridze (31.03.1990) – Vitoria Setubal (POR) 15/0

Lazare Kupatadze (01.01.1996) - Tbilisi Saburtalo 0/0

Kaitsjad

Giorgi Navalovski (28.06.1986) - Batumi Dinamo 38/0

Solomon Kverkvelia (06.02.1992) - Volgogradi Rotor (RUS) 36/0

Otar Kakabadze (27.06.1995) - Luzern (SUI) 33/0

Gia Grigalava (05.08.1989) - Tula Arsenal (RUS) 31/0

Davit Khocholava (08.02.1993) - Donetski Šahtjor (UKR) 21/0

Lasha Dvali (14.05.1995) - Ferencvaros (HUN) 14/1

Nika Mali (27.01.1999) - Tbilisi Saburtalo 0/0

Davit Kobouri (24.01.1998) - Tbilisi Dinamo 0/0

Poolkaitsjad

Jaba Kankava (18.03.1986) - Kostanaj Tobol (KAZ) 86/10

Tornike Okriashvili (12.02.1992) - Anorthosis Famagusta (CYP) 37/9

Murtaz Daushvili (01.05.1989) - Famagusta Anorthosis (CYP) 35/0

Valerian Gvilia (24.05.1994) - Varssavi Legia (POL) 26/3

Nika Kvekveskiri (29.02.1992) - Kostanaij Tobol (KAZ) 25/0

Giorgi Aburjania (02.01.1995) - Enschede Twente (NED) 16/0

Otar Kiteishvili (26.03.1996) - Sturm Graz (AUT) 16/0

Jaba Jighauri (08.07.1992) - Batumi Dinamo 14/0

Giorgi Chakvetadze (29.08.1999) - Gent (BEL) 7/5

Saba Lobzhanidze (18.12.1994) - Ankaragucu (TUR) 7/2

Levan Shengelia (27.10.1995) - Konyaspor (TUR) 4/0

Zuriko Davitashvili (15.02.2001) - Volgogradi Rotor (RUS) 2/0