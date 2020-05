Eesti jalgpallikoondise visuaalne identiteet pääses tuntud raamatusse

Rick Banks avaldas järje 2013. aastal ilmunud populaarsele raamatule „Football Type” ning uues teoses on tähelepanu all tüpograafia jalgpallis, iseäranis keskendutakse särkidel ilutsevatele nimedele ja numbritele.

Raamatu sisu algab aastate 1920–1960 analüüsiga, kus särginumbreid vaadeldi puhtalt praktilise nurga alt. Seejärel liigutakse edasi 1970-ndate aastate juurde, kui bränditootjad ja klubid hakkasid järjest enam mõtlema särginumbrite visuaalsele poolele. Erinevaid kümnendeid vaadeldakse põhjalikult ning uuritakse kirjatüüpide kujundusi üle maailma. Raamatus lahatakse ka konkreetseid juhtumeid, näiteks Inglismaa Premier League’i ja Hispaania La Liga visuaalset identiteeti.

Raamatus on auväärsel kohal välja toodud ka Eesti koondise vormidel ilutsev font. Eesti Jalgpalli Liidu logo ja särkidel oleva kirjatüübi autoriks on Mart Anderson, kes lõi fondi spetsiaalselt Eesti jalgpallikoondise jaoks 2012. aastal. Koondise tüpograafia on inspiratsiooni saanud „Kalevipoja” eeposest ning kirjas segunevad Eesti raidkirja traditsioonid ja uudsed vormid. Kiri mõjub lihtsalt, kuid see sisaldab endas hoolikalt mõõdetud geomeetriat ning kõiki tähti saadab suurem süsteem.

2014. aastal ilmunud aprillikuu Jalkas kirjeldas Anderson, kuidas ta mõningaid numbreid kujundades kujutas ette konkreetseid mängijaid: „Viimasena tegin number 8, mis on väga keeruline. Seda tehes oli mul Andres Oper silme ees. Kujutasin ette üks-üks-situatsiooni, kus ründaja läheb väravavahiga vastamisi ning suur 8 on mängijal kõhu peal. Sellest numbrist imesin ma seda äkilisust ja agressiivsust veel kõige rohkem välja, et väravavahi esmaemotsiooniks oleks hirm,” sõnas mees. Kokkuvõtteks tõi Anderson kirjatüübi iseloomustamiseks võrdluse loomariigist: „Kogu lahendus on nagu suure imetaja hambad, mis lähevad lõpuks laitmatult kokku.”